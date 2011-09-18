Белорусские ученые создают капли в нос для превращения человека в Супермена

Ученые Национальной академии наук Беларуси работают над созданием «лекарства против страха». Изменить поведение человека ученые пытаются, воздействуя на слизистую оболочку носа.

Белорусские ученые в процессе экспериментов высевали на слизистую оболочку носа эндотоксины - фрагменты кишечной палочки, проживающей в пищеварительном тракте человека, и играющей важную роль в активации иммунной системы. Опыты на животных уже показали, что попадание в нос эндотоксинов заметно меняет поведение подопытного, делая его бесстрашным, сообщают «Вечерние вести».

Исследователи собираются создать вакцину, которая позволит людям обрести уверенность в своих силах. Они работают и над возможностью применения эндотоксинов в лечении различных психических расстройств.