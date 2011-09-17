Ученые продолжают дело Папанина и его товарищей в Восточной Арктике

Атомный ледокол "Россия" с пятьюдесятью учеными и специалистами Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета покинул порт Мурманска и отправился на помощь полярникам станции "Северный полюс-38".

Льдина с 16 полярниками дрейфует в Восточной Арктике с 10 октября 2010 года и преодолела уже около 3 тыс км. Отдрейфовавших свой срок исследователей Арктики должны заменить исследователи очередной станции "Северный полюс-39". Начальником очередной СП-39 назначен опытный полярник Александр Ипатов, остальные пятнадцать покорителей Севера - молодые исследователи в возрасте до сорока лет, сообщает ИТАР ТАСС.

На борт ледокола погружено триста тонн специального оборудования для работы. СП-39 высадят в Арктическом бассейне на одно из трех уже выбранных с помощью орбитального спутника ледовых полей, но ледовую платформу, на которой последователи Папанина проведут последующие долгие месяцы, предстоит выбрать с помощью авиационной разведки.

Перед исследователями стоят задачи, решение которых поможет развитию отечественных исследований и примению современных технологий в высоких широтах Арктики.