Астрономы нашли планету с двумя солнцами

Американские астрономы обнаружили планету, в небе которой светят сразу два солнца. Планета Kepler-16b находится на расстоянии 200 световых лет от Земли.

Необычная планета размерами схожа с Сатурном и вращается по сложной орбите вокруг двух расположенных рядом звезд. Ее солнца меньше нашего, поэтому на планете царит холодная зима - минус 73 градуса по Цельсию, сообщает Би-Би-Си.

Раньше существование подобных космических тел только предполагалось, однако теперь астрономы могут с уверенностью утверждать, что наша солнечная система – лишь один из множества вариантов многообразия миров.

Планета была открыта при помощи телескопа НАСА Kepler, в честь которого она получила свое имя.