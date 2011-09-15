Американские ученые еще на шаг приблизились к созданию Франкенштейна

Американским ученым удалось создать частично синтетический геном.

При проведении экспериментов с эукариотами - организмами, клетки которых содержат ядра и иные сложные структуры, биологам удалось внедрить синтетические участки в хромосомы дрожжей. Ученые внедрили искусственные участки в клетку грибка Saccharomyces cerevisiae, который после операции показал поразительную жизнеспособность, сообщает Lenta.ru.

Специалисты из Техасского университета встретили работу коллег с интересом и дали ей высокую оценку. Многие были уверены, что эксперимент будет неудачным, и грибы не выживут, однако результат опроверг их сомнения.