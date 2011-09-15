Николай Валуев собирается помериться силами со снежным человеком

Боксер Николай Валуев возглавил экспедицию, стартовавшую сегодня из Кемерова в Горную Шорию на поиски снежного человека.

В Кемерове исследователи погрузились в автобус вместе с представителями СМИ. Они отъехали от главной площади города и углубились в кузбасскую тайгу, сообщает Sibnet.ru.

Перед путешествием участники совершили специальный шорский обряд: шаман возжег ритуальный костер, провел камлание и попросил у духов леса помочь Николаю Валуеву найти йети.

Группа направляется к Азасской пещере, где по всем признакам обитает снежный человек. Пещера расположена в глухой тайге, поэтому вскоре экспедиция пересядет на грузовики-вездеходы, а потом и вовсе пойдет пешком. Водные преграды смелые путешественники будут преодолевать на лодках.

Кузбасский йети уже написал в своем блоге: "Я его жду!".