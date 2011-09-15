Американское аэрокосмическое агентство планирует полеты к Красной планете

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) в четверг провело презентацию концепта ракеты, на которой американцы собираются лететь на покорение Марса.

Новое космическое транспортное средство призвано заменить шаттл в программе развития пилотируемых полетов в космос. "В американской истории освоения космоса сегодня начинается новая глава", - заявил руководитель NASA генерал Чарлз Болден.

С помощью нового летательного аппарата американские специалисты планируют выводить на земную орбиту обитаемые станции типа Орион, а впоследствии, возможно, и осуществить полет человека на Марс.

Стоимость проекта составляет около 18 млрд долл. Первый запуск новой ракеты предполагается в 2017 году.