Американское аэрокосмическое агентство планирует полеты к Красной планете
15 сентября 2011, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) в четверг провело презентацию концепта ракеты, на которой американцы собираются лететь на покорение Марса.
Новое космическое транспортное средство призвано заменить шаттл в программе развития пилотируемых полетов в космос. "В американской истории освоения космоса сегодня начинается новая глава", - заявил руководитель NASA генерал Чарлз Болден.
С помощью нового летательного аппарата американские специалисты планируют выводить на земную орбиту обитаемые станции типа Орион, а впоследствии, возможно, и осуществить полет человека на Марс.
Стоимость проекта составляет около 18 млрд долл. Первый запуск новой ракеты предполагается в 2017 году.