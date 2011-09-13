Ученые обнаружили планету, где возможна жизнь

Планету, где возможна жизнь, обнаружили немецкие ученые в глубинах космоса в созвездии Паруса. На научной конференции в США астрофизики сообщили, что вероятная родственница нашей Земли вращается вокруг небольшого холодного солнца.

По заключению исследователей, температура на планете в созвездии Паруса - около 30-40 градусов Цельсия. А влажность, судя по всему, запредельная. Вероятно, атмосфера аналогична бане.

Однако в теории на этой планете могут жить микроорганизмы и даже многоклеточные существа, но небольшие - слишком велика гравитация. Проверить, есть ли жизнь на планете, открытой немецкими учеными, вряд ли удастся. До безымянной пока звезды - 35 световых лет, добраться туда с помощью современных технологий невозможно.