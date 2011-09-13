На Марсе обнаружены следы (ВИДЕО)

Ученые НАСА нашли на Марсе следы гидротермального источника. Марсоход Opportunity обнаружил, что в районе одного из кратеров содержится большое количество цинка и брома. Получив новые фотографии Красной планеты, ученые предположили, что именно на этом месте раньше находился источник.

Марсоход шел к своей цели целых три года: по пути пришлось объезжать различные препятствия. Opportunity в настоящее время - единственный рабочий марсоход на поверхности Красной планеты, передает "Россия-24".



Два гада назад похожий аппарат Spirit провалился в песчаную ловушку. Вызволить его не удалось. Через некоторое время связь с ним была совсем потеряна.