Трудоголики, оказывается, еще и лучшие любовники

Американские ученые выявили, что трудоголики не только живут на 4 года дольше, чем обычные работники, но являются лучшими любовниками. Калифорнийские ученые провели 20 исследований, оценивающих влияние отношения к работе на психологическое и физическое здоровье людей.

В эксперименте приняли участие 9 тысяч человек из разных стран мира. По данным результатов исследования, люди, которые работают много, живут на четыре года дольше. Напряженный и продолжительный труд влияет на такие черты характера человека, как амбициозность, добросовестность, рассудительность, организованность, передает MIGnews.

Оказывается, трудоголики более стойко переносят стрессы. Опрос нескольких тысяч женщин показал, что трудоголики и лучшие и в сексе. Большинство женщин отметили, что мужчины-трудоголики активны и внимательны в постели.