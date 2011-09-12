Астроном-любитель из Карелии обнаружил неизвестную комету. Студент Петрозаводского университета Артем Новичонок нашел свою комету на снимках, сделанных в начале месяца 40-сантиметровым телескопом "Джигит" автоматизированной астрономической станции, расположенной в Кабардино-Балкарии.

Сейчас комета, обнаруженная россиянином, находится в созвездии Кита. Она имеет 12-ти звездную величину. По предварительным данным, эта комета короткопериодическая с периодом около 10 - 12 лет.

Напомним, в декабре 2010 года впервые за последние 20 лет новую комету нашел также российский астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики имени Келдыша.

Прежние открытия комет были сделаны советскими учеными еще в 1989 и 1990 годы.