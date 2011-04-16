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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Российские ученые изобрели способ жить вечно и подали заявку на патент

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила заявка от группы ученых. Они представили на суд экспертов научную теорию с официальным названием: “Способ увеличения продолжительности жизни человека на столетия”.

- Наше изобретение настолько необычно, что, признаться, мы сами не ожидали, что патентное бюро возьмется за его изучение, - заявил кандидат технических наук Станислав Шацилло. — Способ, который мы хотим запатентовать, очень простой и основан на таком природном явлении, как реинкарнация — передача “внутренней составляющей”, персональной информации, души, если хотите (хотя мы это слово предпочитаем не употреблять), от умирающего к живому человеку. Мы выдвинули гипотезу, что информация в течение нескольких секунд попадает в голову еще не рожденного ребенка, а именно в плод, находящийся в животе у женщины, на пятом месяце беременности (именно в этот период формируется головной мозг).

- Есть конкретная методика, которую в своей заявке мы подробно описали, - продолжает ученый. - Специальным устройством надо снабдить умирающего и беременных женщин в радиусе 2000 километров. Ничего сложного в этом приспособлении нет — обычный датчик, улавливающий радиоволны и фиксирующий время.

Ученые предполагают, что в дальнейшем технически возможно будет осуществить реинкарнацию и по заказу.

- Для этого надо построить имитатор ионосферы, представляющий собой две смежные медицинские палаты (одна для умирающего, другая — для беременной), - цитирует изобретателя "МК". - Потолки палат должны быть покрыты специальным изоляционным и электропроводным слоем, чтобы информация от умирающего не вышла наружу (опять же одна из больниц не против предоставить нам для этого свои помещения). Затем нужно будет проследить за рождением и развитием ребенка, а в трехлетнем возрасте привезти его в дом умершего. И если там малышу будет все знакомо, можно будет юридически зафиксировать факт реинкарнации.

 

 
ГИ

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