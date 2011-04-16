Над военной базой на Гавайях зафиксировали полет НЛО (ВИДЕО)

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16 апреля 2011, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Над военной базой на Гавайях появилось пять светящихся шаров. Ролик был тут же выложен в сеть. Говорят, что точно такие же шары появлялись над "Фукусимой-1" 9 марта этого года, накануне взрывов.

На днях в городе Кунгура Пермского края перед камерой, установленной на типографии, появился светящийся шар диаметром примерно 30-40 сантиметров, сообщает 7d.org.ua. Он парил на высоте 4 метра и словно наблюдал за видеоустройством: подлетал поближе, уходил влево, вправо, а потом из него вытянулся небольшой хоботок.