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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Над военной базой на Гавайях зафиксировали полет НЛО (ВИДЕО)

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Над военной базой на Гавайях появилось пять светящихся шаров. Ролик был тут же выложен в сеть. Говорят, что точно такие же шары появлялись над "Фукусимой-1" 9 марта этого года, накануне взрывов.
На днях в городе Кунгура Пермского края перед камерой, установленной на типографии, появился светящийся шар диаметром примерно 30-40 сантиметров, сообщает 7d.org.ua. Он парил на высоте 4 метра и словно наблюдал за видеоустройством: подлетал поближе, уходил влево, вправо, а потом из него вытянулся небольшой хоботок.

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