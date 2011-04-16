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Ученые оживили скелет старейшего динозавра (ВИДЕО)

16 апреля 2011, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

rian.ru
rian.ru

В Нью-Йорке в Национальном музее естествознания открылась выставка, главный экспонат которого был "оживлен". Это самка старейшего в мире динозавра - маменчизавра, по кличке Сорусчан.
Ученые США сконструировали интерактивную модель маменчизавра, наделив ее возможностью двигаться и даже дышать. Было разработано сердце 22-метрового динозавра, а также сосудистая система в натуральную величину. Это были самые длинношеие существа, когда-либо обитавшие на нашей планете, - считают ученые. Сорусчан весил при жизни 13 тонн и погибла при невыясненных обстоятельствах. Ее скелет был обнаружен при строительстве дороги в 1952 году. 

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