Ученые оживили скелет старейшего динозавра (ВИДЕО)

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16 апреля 2011, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

rian.ru

В Нью-Йорке в Национальном музее естествознания открылась выставка, главный экспонат которого был "оживлен". Это самка старейшего в мире динозавра - маменчизавра, по кличке Сорусчан.

Ученые США сконструировали интерактивную модель маменчизавра, наделив ее возможностью двигаться и даже дышать. Было разработано сердце 22-метрового динозавра, а также сосудистая система в натуральную величину. Это были самые длинношеие существа, когда-либо обитавшие на нашей планете, - считают ученые. Сорусчан весил при жизни 13 тонн и погибла при невыясненных обстоятельствах. Ее скелет был обнаружен при строительстве дороги в 1952 году.