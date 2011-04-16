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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

В ДНК человека наконец обнаружены гормоны молодости

16 апреля 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые выявили гены долголетия, которые контролируют скорость старения человеческого организма. Теперь стало возможным влиять на процесс старения, а главное - контролировать болезни.

Международная группа ученых проанализировала 2,5 миллиона генетических вариаций у 14846 человек из США и Европы, сообщает meddaily.ru. В результате были найдены восемь генетических вариаций, отвечающих за уровень гормона, связанного с наступлением старости. Наиболее высокий уровень этого гормона в организме достигается к 25-30 годам, а затем начинает падать, составляя к 85-ти годам всего около 5% от прежнего. Более того, ученые установили связь "гормона молодости" с такими заболеваниями, как сахарный диабет II типа и лимфомами, а также уменьшением продолжительности жизни.

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