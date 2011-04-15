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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Генетически модифицированные коровы дают грудное молоко

15 апреля 2011, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Молоко генетически модифицированных коров, повторяющее по своему составу грудное материнское, должно появиться на прилавках магазинов через два года.

Этот эксперимент проводится китайскими учеными, а минсельхоз страны уже разрешил тестовое производство такого молока. Как рассказал руководитель проекта, специалист в области биотехнологий Ли Нин, "молоко, которое дают коровы с измененным учеными генетическим кодом, богато протеинами, которые содержатся в человеческом грудном молоке".

Вместе с тем, он признает, что модифицированное коровье молоко пока не может претендовать на звание 100-процентного аналога материнского молока.

ГИ

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