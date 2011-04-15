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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Краска для волос, по мнению ученых, разрушает печень

15 апреля 2011, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые Европы провели исследования влияния краски для волос на организм человека. И пришли к выводу, что она разрушает печень.
Вредные для печени вещества были обнаружены абсолютно во всех типах красок, которые находятся в свободной продаже на территории Европы и СНГ. Специалисты подсчитали, что для того, чтобы начались проблемы с печенью, достаточно красить волосы на протяжении 5-7 лет с периодичностью, которая превышает один раз в месяц. Кстати, ранее сообщалось, что в некоторых шампунях содержатся вещества, которые влияют на ранее созревание девочек, а также используются для бальзамирования трупов.

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