Краска для волос, по мнению ученых, разрушает печень

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15 апреля 2011, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые Европы провели исследования влияния краски для волос на организм человека. И пришли к выводу, что она разрушает печень.

Вредные для печени вещества были обнаружены абсолютно во всех типах красок, которые находятся в свободной продаже на территории Европы и СНГ. Специалисты подсчитали, что для того, чтобы начались проблемы с печенью, достаточно красить волосы на протяжении 5-7 лет с периодичностью, которая превышает один раз в месяц. Кстати, ранее сообщалось, что в некоторых шампунях содержатся вещества, которые влияют на ранее созревание девочек, а также используются для бальзамирования трупов.