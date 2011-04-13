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13 апреля 2011, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

12-й Международный Форум и выставка «Высокие технологии XXI века» пройдет с 18 по 21 апреля 2011г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».



Цель проведения Международного Форума и Выставки «Высокие технологии XXI века» -продвижение на рынок готовых конкурентоспособных отечественных технологий, содействие сокращению разрыва между идеей создания, разработкой и производством инновационной продукции, обеспечение тесного контакта государства, частного бизнеса, научных институтов.

Экспозиция международной выставки «ВТ XXI-2011» посвящена таким перспективным научно-техническим направлениям, как авиационно-космические технологии, радиоэлектроника, телекоммуникационные системы и технологии, машиностроение, лазерные технологии, биотехнология, химия и новые материалы, экология и другие.

В подготовке и проведении Форума принимают активное участие Министерство промышленности и торговли РФ, Департамент науки и промышленной политики г. Москвы, Институт экономики и комплексных проблем связи (ОАО «ЭКОС»), ООО «ЭКСПО-ЭКОС», Российский Фонд развития высоких технологий, Московская торгово-промышленная палата, Московская ассоциация предпринимателей. Форум проводится в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010г. №СИ-П7-5810 и распоряжения Правительства Москвы от 30.09.2010г. №2105-РП.

В рамках 12-го Форума «Высокие технологии XXI века» Московской Ассоциацией предпринимателей совместно с партнерами будут организованы деловые мероприятия с целью поддержки инновационной деятельности молодежи, малых предприятий, авторов инновационных проектов.

Приглашаем Вас принять участие в деловых мероприятиях МАП на международном форуме «Высокие технологии 21 века», которые пройдут 18-21 апреля 2011 г. в Экспоцентре (павильон №7, «Бизнес-клуб»):



Коллективная экспозиция МАП. Стенды лауреатов и участников Конкурсных программ МАП 18 – 21.04.2011

Конференция «Молодежное инновационное предпринимательство и научная деятельность в сфере высоких технологий» - 18 апреля, 14:40-16:40;

Консультационная сессия для авторов инновационных проектов, руководителей малых и средних инновационных предприятий -18 апреля, 16:40-17:40;

Презентационная сессия инновационных проектов Лауреатов конкурса инновационных проектов «Лидер в области высоких технологий» и «СКИП-Старт» - межвузовского Конкурса Инновационных Проектов - 19 апреля, 10:00-11:30;

Телемост с венчурными капиталистами Европы «Презентация инновационных проектов» - 19 апреля, 10:00-11:30;

Торжественная церемония награждения Лауреатов Форума «Высокие технологии 21 века» и Конкурсных программ в том числе конкурса инновационных проектов «Лидер в области высоких технологий» и СКИП - 19 апреля, 16:00-18:00;

Круглый стол «Создание инновационных центров в вузах, научных и научно-исследовательских организациях» - 20 апреля, 12:30-13:30;

Круглый стол/семинар «Возможности российско-американского научно-технического сотрудничества в сфере инноваций, венчурного финансирования и продвижения российских компаний в США» совместно с MARBC – Деловым Советом Среднеатлантических штатов Америки и России) - 20 апреля, 13:30-15:00;

Презентация Российско-американской недели инновационных технологий Ранит-Био и Российского павильона на всемирной конвенции “ВIO-2011” (23-30 июня, США) – 20 апреля, 15: 00-16:00

В деловых мероприятиях Форума примут участие руководители государственных структур, научных организаций и промышленных предприятий, команды успешных инновационных проектов, бизнес-ангелы и венчурные капиталисты, журналисты ведущих российских СМИ и информационные партнеры, коллеги из- за рубежа.



Приглашаем Вас принять участие в Деловой программе, выставке и презентационной сессии инновационных проектов.

Подробная информация о форуме, деловой программе МАП и об условиях участия высылается по запросу на электронную почту office@kit-vf.org , а также размещена на сайте Комитета www.kit-vf.org , тел: 8-495-607-9622, 8-925-509-3992

Регистрация участников Конкурсных программ в он-лайн режиме на сайте

www.skip-start.ru