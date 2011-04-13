Ученые: Мужья уходят от женщин-домохозяек из-за их ... голоса!

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13 апреля 2011, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые сошлись во мнении о том, какой тембр голоса приносит своему владельцу успех во всех жизненных сферах. Фониатры уверены, что, изменив голос, человек способен изменить свою судьбу.



Итак, эксперты знают: низкий голос является эталоном не только в политике, но и в сексуальной сфере. Наиболее сексуально привлекательны мужчины и женщины с низкими голосами. Высокий "женственный" голос, который, казалось бы, должен притягивать мужчин, на самом деле часто их отталкивает – люди с высокими голосами создают впечатление нервозных и истеричных. Об этом рассказали специалисты Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России.



Также доказано, что голос домохозяек быстро теряет свою сексуальность, пишет Утро.ру. Известно немало случаев, когда домохозяйки, от которых убегали мужья, были вынуждены выйти на работу – после этого их голос восстанавливал свою сексуальность, и мужья возвращались.



"Наиболее сексуальными голосами обладают женщины, которые большую часть времени проводят в коллективе", – констатирует специалист центра Ольга Орлова.