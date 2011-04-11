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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

В выходные астронавты МКС чинили тренажер на американском сегменте станции

11 апреля 2011, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

В воскресенье астронавты Международной космической станции проводили незапланированные ремонтные работы на американском сегменте станции, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

Неисправность на американском силовом тренажере ARED обнаружилась в субботу.

«Явных признаков отказа не было, но астронавты обратили внимание на появление постороннего шума при выполнении упражнений, которого раньше не было. При более тщательном осмотре обнаружилась механическая поломка одной из тяг стабилизации тренажера»,- рассказал Дмитрий Кондратьев.

В воскресенье ремонтом занялись Паоло Несполи и Рон Гаран. Доступ к месту, где расположена сломавшаяся деталь был неудобен, но благодаря помощи коллег и координации со специалистами в Хьюстоне астронавты достаточно быстро завершили ремонт.

По конструкции ARED представляет из себя большой и сложный комплекс, позволяющий выполнять весь спектр силовых упражнений. Он совмещен с компьютером, который автоматически регистрирует параметры выполнения упражнений и передает их на Землю для анализа специалистами по физической подготовке и врачами. С использованием этих данных  космонавты и астронавты постоянно корректируют и адаптируют порядок выполнения упражнений в зависимости от этапа и условий полета.

ЕП

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