12 апреля радиолюбители всего мира услышат гагаринское «Поехали!» с МКС

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11 апреля 2011, 06:54 [ «Аргументы Недели» ]

В юбилей полета Юрия Гагарина, 12 апреля 2011 года, на борту Международной космической станции космонавты включат малый космический аппарат "Кедр", сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.



Спутник будет передавать 25 приветственных сообщений на 15 языках, фотографии Земли и телеметрическую информацию от научной аппаратуры и служебных систем, а также исторические аудиозаписи. В том числе, радиолюбители всего мира смогут услышать знаменитое гагаринское «Поехали!» с орбиты Земли.

Образовательный радиолюбительский спутник "Кедр" массой 30 килограммов был назван в честь позывного Юрия Гагарина. Включение малого космического аппарата в рамках эксперимента "РадиоСкаф" будет посвящено 50-летию полета первого человека в космос.



"Кедр" прибыл на МКС в конце января на борту российского космического грузовика "Прогресс М-09М".

Эксперимент "РадиоСкаф" выполняется в рамках студенческой программы ЮНЕСКО по космическому образованию молодежи России и зарубежных стран. Этот эксперимент - первый шаг в комплексной программе по созданию и эксплуатации миниспутников - класса малых космических аппаратов массой до 100 килограммов.