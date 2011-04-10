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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Командир МКС поздравил с орбиты спортсменов секции «Звездная рать»

10 апреля 2011, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Командир 27-й длительной экспедиции на Международной космической станции Дмитрий Кондратьев значительное внимание уделяет спорту: космонавт, у которого коричневый пояс по Киокушинкай-каратэ, продолжает пропагандировать любимый вид спорта.

Сегодня Дмитрий Кондратьев позвонил с МКС своему тренеру по каратэ Владимиру Жгулеву, обладателю черного пояса 4-го дана, председателю Федерации Киокушинкай Щелковского района, по особому поводу.

10 апреля в Звездном городке Владимир Владимирович официально провел первую тренировку новой секции Киокушинкай, которая открылась в преддверии празднования юбилея первого пилотируемого полета. В ходе телефонного разговора спортсменам секции, названной организаторами «Звездная рать», Дмитрий пожелал успехов, а также поздравил их с наступающим праздником – Днем космонавтики.

В «Звездную рать» может записаться житель Звездного городка любого возраста без ограничений.

ЕП

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