Японские ученые вырастили глаз в пробирке (ВИДЕО)

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9 апреля 2011, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Японские ученые впервые сумели вырастить в пробирке человеческий глаз. Этот прорыв может быть использован при трансплантации.

В качестве основы японцы взяли эмбриональные стволовые клетки, они обладают уникальной особенностью – из них можно вырастить какие угодно клетки и ткани человеческого тела, сообщает "Пятый канал". Японцы смогли подобрать ключ к главному гену, а также экспериментальным путем нашли рецепт идеальной «питательной» среды для образовавшейся клетки. В частности, раствор должен быть сверхнасыщен кислородом, с концентрацией в 2 раза выше, чем в обычном воздухе.