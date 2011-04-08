Российский ученый рассказал, что Луна - это осколок Земли

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8 апреля 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук Лев Зеленый рассказал, что Луна когда-то составляла с Землей единое целое, а сейчас она - осколок Земли.



В Ново-Огарево на совещании по вопросам развития российской космонавтики российский ученый рассказал о существующей версии в научных кругах, согласно которой, около 1 млрд лет назад Земля столкнулась с космическим телом, по размеру похожим на Марс. В результате столкновения небесных тел, часть Земли оказалась оторванной, а в месте удара образовался Тихий океан. Осколок, оторванный от Земли, стал ее естественным спутником.



Премьер-министр России Владимир Путин, рассматривая один из слайдов, продемонстрированных Львом Зеленым, спросил: "Луна - это осколок Земли?", на что ученый ответил: "Действительно, Луна - это исторически седьмой континент Земли", - цитирует слова российского ученого Интерфакс.



