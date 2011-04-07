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//Наука

Российская часть МКС будет достроена за четыре года

7 апреля 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Россия завершит формирование российского сегмента МКС в 2015 году, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании о перспективах развития российской космонавтики.

"В 2012 году в состав МКС войдет новый российский Многофункциональный лабораторный модуль, а до 2016 года нам предстоит запустить еще три блока и полностью завершить формирование российского сегмента станции", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что Россия совместно с партнерами приняла решение продлить эксплуатацию МКС до 2020 года.

"Сейчас наша страна ежегодно обеспечивает 40% всех космических пусков в мире, и, думаю, нам по силам увеличить эту долю на пять, а то и десять процентов в обозримом будущем", - сказал он, подчеркнув, что Россия не должна ограничиваться ролью международного космического перевозчика.

"В 2016-2018 годах намечен запуск грузовых космических кораблей, и мы рассчитываем, что в 2018 году с Восточного поднимется первый корабль с человеком на борту", - пообещал премьер-министр.

Подводя итоги совещания, Путин отметил, что "без освоения космического пространства, без космонавтики, без этой отрасли, которой мы все гордимся, наша экономика, наша социальная сфера сегодня и в перспективе полноценными быть не могут".

 

ЕГ

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