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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Полеты человека в космос готовили 42 собаки и 12 обезьян

7 апреля 2011, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Прежде чем отправить в космос человека, ученые послали на орбиту 42 собаки, сообщил начальник Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ Игорь Бухтияров. Перед зданием института в четверг в честь собак-испытателей установлен памятник.

Именно на собаках проводились специальные медицинские исследования и эксперименты.

Не ответив на вопрос журналистов, сколько собак погибло, ученый отметил, что «собака всегда была другом врача, на которой всегда проводились очень тяжелые и самые важные для медицины испытания».

"Собаки хорошо переносят перегрузки, высоту, вибрацию, укачивание, прочие факторы. Самое тяжелое - это приучить собаку к нахождению в капсуле. На это уходила большая часть времени, иногда - три-пять месяцев. Некоторые так и не могли приспособиться к этому замкнутому 

ЕГ

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