«Прогресс М-10М» успешно прошел испытания на герметичность

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5 апреля 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Байконур, выполнивший 5 апреля «юбилейный» запуск, посвященный 50-летию первого пилотируемого полета, продолжает работать над выполнением пилотируемой программы МКС, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

В конце апреля к Международной космической станции должен быть отправлен грузовой космический корабль «Прогресс М-10М». В конце прошлой и начале текущей недели грузовой корабль проходил испытания в вакуум-камере монтажно-испытательного корпуса на площадке 254. Накануне испытания на герметичность были успешно завершены, космический грузовик переместили из вакуум-камеры в стенд и сегодня специалисты космической отрасли России начали подготовку корабля к заправке его двигательной установки компонентами топлива и сжатыми газами.

На заправочной станции площадки 31 космодрома приступили к подготовке оборудования и аппаратуры станции к предстоящей заправке.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс М-10М» запланирован на 27 апреля, грузовой корабль доставит на МКС более 2, 5 тонны грузов.