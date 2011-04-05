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//Наука

На Байконуре продолжаются испытания космических аппаратов "Глобалстар"

5 апреля 2011, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

На Байконуре продолжаются испытания космических аппаратов "Глобалстар"

В монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур иностранные специалисты при поддержке расчетов самарского «ЦСКБ-Прогресс» ведут подготовку шести космических аппаратов «Глобалстар-2» (Globalstar-2), сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

Вчера были завершены работы по подготовке к запуску двух КА – №№ 5 и 6, они установлены на переходной блок, а сегодня начались работы с космическим аппаратом №2.

Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и кластером из шести космических аппаратов Globalstar-2 запланирован на 14 мая 2011-го года.

ЕП

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