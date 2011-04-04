Ученые из Сельскохозяйственного центра при Университете штата Луизианы пришли к выводу, что любители сладкого имеют меньший вес чем те, кто ограничивает себя в лакомствах.



В ходе проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что сладкоежки имеют меньший индекс массы тела (ИМТ) и даже меньшую талию, чем те, кто ограничивает себя в сладком, сообщает New York Daily News. Исследования ученых продолжались около пяти лет. Руководитель эксперимента профессор Кэрол О’Нил наблюдала за более чем 15 тыс. девушек в возрасте от 19 лет и старше.



Всех испытуемых девушек разделили на несколько групп - исходя из количества ежедневно употребляемых ими сладостей. В результате чего ученые пришли к выводу, что ИМТ и объём талии у сладкоежек были чуть меньше, чем у остальных. По данным экспертов, люди полнеюи из-за того, что потребляют больше калорий, чем тратят, поэтому ученые рекомендуют получать из таких продуктов, как сладости, фаст-фуд и газировка, не более 10% дневной нормы калорий.



Результаты исследования не призывают к тому, чтобы больше употреблять в пищу сладкого, от сладкого не худеют. А секрет сладкоежек в том, что после употребления лакомств они больше уделяют физическим нагрузкам, чтобы сжечь лишние калории, они следят за здоровьем, поэтому выглядят стройнее.