Ядерный взрыв уничтожил все живое на Марсе, превратив в красный песок

Старший научный сотрудник компании-производителя космических аппаратов Technologies Corp Джон Бранденберг заявил, что знает, почему Марс красного цвета и почему на этой планете нет жизни.



По мнению астронома, на Марсе около 180 миллионов лет назад произошел сильной мощности ядерный взрыв, который уничтожил на этой планете все живое и превратил в красный песок, пишет Правда.ру.



По словам ученого, эту теорию подтверждает то, что поверхность Марса "покрыта тонким слоем радиоактивных веществ, в том числе урана, тория и калия. В атмосфере планеты много радиоактивных изотопов. Их удалось вычислить благодаря последней гамма-спектрометрии данных, проведенной NASA". Однако, все свидетельствует и о том, что когда-то на Марсе была жизнь, на планете существовали океаны, моря и реки.

Катастрофа, как считает ученый-астроном, произошла в северной части Марса, в Ацидалийском море, где наблюдается наиболее высокий уровень радиации и имела естественную природу. Воздействие радиации было эквивалентно 1 млн водородных бомб. После взрыва в атмосферу планеты поднялась красная пыль, поэтому небо на Марсе бледно-розовое.



Доктор Бранденберг также полагает, что похожая трагедия, произошедшая на космическом соседе Земли, может однажды постигнуть и нашу планету.



Сегодня в ученом мире существует несколько версий причин катастрофы на Марсе. По одной из них, атмосфера Марса могла исчезнуть из-за сильных бомбардировок метеоритов. По другой - атмосфера планеты исчезла из-за солнечного ветра - потока заряженных частиц Солнца, так как Марс, не имея мощного магнитного поля, как у Земли, который отклоняет частицы солнечного ветра, не смог ему противостоять.