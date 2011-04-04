На Международной космической станции ждут прибытия корабля «Гагарин»

О том, как на Международной космической станции готовятся к прибытию нового экипажа, рассказал сегодня в своем блоге на сайте Роскосмоса командир МКС-27 Дмитрий Кондратьев.

«В последние дни, несмотря на занятость, мы готовимся к встрече нового экипажа. После стыковки в ночь с 6-го на 7-е апреля экипаж МКС снова будет состоять из 6 человек. Работы много, поэтому никому скучать не придется, даже вновь прибывшим»,- пишет российский космонавт.



«Для встречи нового экипажа мы подготовили каюты на российском и американском сегментах, по-новому расположили стол в кают-кампании, чтобы все 6 человек смогли свободно разместиться вокруг него»,- отмечает Дмитрий.



В 2.18 мск 5 апреля с Байконура стартует пилотируемый корабль «Союз ТМА-21» с экипажем новой экспедиции на МКС в составе космонавтов Роскосмоса Александра Самокутяева и Андрея Борисенко и астронавта НАСА Рональда Гарана.

Запуск посвящен 50-летию полета Юрия Гагарина, а корабль получил собственное имя «Гагарин».