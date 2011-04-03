Утвержден состав экипажа космического корабля "Союз ТМА-21" - "Гагарин"
3 апреля 2011, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная комиссия под председательством руководителя Федерального космического агентства А.Н.Перминова вечером 3 апреля утвердила состав экипажа космического корабля "Союз ТМА-21" ("Гагарин") и следующей длительной экспедиции на МКС, сообщил "Аргументам. ру" представитель Роскосмоса.
На борт корабля "Союз ТМА-21", стартующего к МКС, поднимутся командир корабля Александр Самокутяев (Россия), бортинженер МКС Андрей Борисенко (Россия) и американский астронавт НАСА Рональд Гаран.