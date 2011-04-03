Государственная комиссия сегодня утвердит состав экипажа корабля «Гагарин»

Вечером 3 апреля на Байконуре пройдет заседание Государственной комиссии под руководством руководителя Федерального космического агентства А.Н.Перминова, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

Комиссия в ходе заседания утвердит экипаж, который должен стартовать 5 апреля в 2:18 мск на корабле «Союз ТМА-21», названном «Гагарин» в честь 50-летия первого пилотируемого полета. Ранее - в начале марта - по результатам комплексных экзаменационных тренировок Коллегия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи «Союза ТМА-21».

В основной экипаж вошли командир корабля Александр Самокутяев (Роскосмос), бортинженеры Андрей Борисенко (Роскосмос) и Рональд Гаран (НАСА), в дублирующий - Антон Шкаплеров (Роскосмос), Анатолий Иванишин (Роскосмос), Дэниел Бербэнк (НАСА).