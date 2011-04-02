Британские ученые назвали причины агрессивного поведения подростков. Причиной плохого поведения детей подросткового возраста может быть нарушение в развитии мозга. По мнению ученых, области мозга, отвечающие за эмоции, чувство страха и способность сопереживать, оказываются развиты недостаточно.

Исследователи из Кембриджского университета совместно с коллегами из университета Саутгемптона изучали поведение 100 мальчиков, средний возраст которых составлял 18 лет. У 63 подростков отмечалось плохое поведение, а у 27 - нормальное.

Сканирование мозга «трудных» подростков показало, что две области мозга у них – мозжечковая миндалина и островковая доля — были значительно меньше, в том числе у тех, кто стал плохо себя вести только, когда достиг подросткового возраста.

Исследователи отмечают, что эти зоны мозга связаны с эмоциональным восприятием, сопереживанием и умением распознавать, когда другой человек находится в тяжелом положении. Ученые установили, что недостаточное развитие этих долей могло стать причиной неуправляемого и агрессивного поведения подростков. Они отметили, что воспитание в семье также влияет на поведение детей.