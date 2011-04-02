Ученые: планета Земля является не сферой, а сфероидом

Планета Земля является не сферой, а сфероидом. Ученые совсем недавно опровергли утверждение о том, что Земля круглая. Наша планета является сфероидом: она из-за вращения имеет не совсем идеальную форму.

На геоиде – глобокарте Земли, которую создали специалисты при помощи спутника GOCE, отправленного в космос в 2009 году, хорошо видно, как планета выпирает в середине, континенты и океаны нарушают «идеальную» круглую форму, сообщает «Росбалт». Землю также деформирует гравитационное поле Луны.

Ученые-сейсмологи, занимающиеся изучением подземных толчков и активности вулканов, утверждают, что на основе этих данных удастся получить трехмерные изображения огромных сдвигов горных пород, которые привели к землетрясению в Чили, произошедшем в 2010 году, и к Великому восточно-японскому у побережья Японии в марте 2011 года.