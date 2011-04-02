Ракета-носитель «Союз-ФГ» установлена на стартовом комплексе

Второго апреля в 5.00 мск произведен вывоз ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса площадки 112 космодрома на стартовый комплекс площадки 1 - «Гагаринский старт», сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса. Ракета космического назначения установлена в стартовую систему. Начались работы по графику первого стартового дня.

Пуск РКН "Союз-ФГ" с ПКК "Союз ТМА-21" запланирован на 2:18 мск 5 апреля с.г. Пилотируемый корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж 27/28 длительных экспедиций.

За вывозом ракеты на стартовый комплекс наблюдал автор эмблемы экипажа космического корабля «Союз ТМА-21» Марсель Сантос Кайл Рисс. Гость из Французской Гвианы посетил также монтажно-испытательный корпус ЦСКБ «Прогресс» на пл. 112, где ему подарили форменную одежду испытателя ракетно-космической техники.