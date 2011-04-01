Ученые: Треть женщин испытывает тоску и тревогу после секса

Треть женщин - 32,9% - испытывает чувство тревоги после секса - опубликованы данные исследования, проведенного профессором Робертом Швейцером из Технологического университета Квинсленда. Причину столь странного феномена, который получил название "посткоитальная дисфория" (дисфория – безотчетная тревога), пока выяснить не удалось.



В исследовании ученого приняли участие более 200 молодых женщин.



На следующем этапе исследования Роберт Швейцер намерен изучить эмоциональные характеристики женщин, страдающих от посткоитальной дисфории. "Я хочу понять, как женщины оценивают сами себя – как хрупких и беззащитных или как сильных и волевых".