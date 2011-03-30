Ученые назвали точные даты жизни Николая Чудотворца

Исследователи назвали точные даты жизни одного из самых почитаемых христианами святых Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником.



"Удалось точно выяснить, когда святитель Николай умер. Это 334 год, как теперь достоверно установлено в ходе сопоставления событий из древних текстов. Благодаря эксгумации мощей видно, что святитель Николай прожил около 75 лет. Следовательно, он родился в 260 году", - сообщил один из авторов исследования, агиограф Александр Бугаевский.



После смерти святителя его тело сохранилось нетленным. Как гласит легенда, люди, приходившие помолиться святому у его мощей, исцелялись.



Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.