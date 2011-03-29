Ученые: Женщины видят недостатки только в мужчинах

Американские ученые сделали вывод, что женщины замечают недостатки только в мужчинах, и их мнение об определенных качествах партнеров может резко отличаться от действительности. Ученые считают, что дамы, как правило, анализируют поведение окружающих в конкретной ситуации, а не в целом.

В эксперименте принимали участие несколько пар. Исследователи предложили участникам опыта заполнить специальный опросник. Ученые установили, по каким принципам женщины определяли недостатки своих половинок. У мужчин дамы отмечали такие качества, как скептицизм, легковерие, перфекционизм, забывчивость. За собой же они этих черт не видели.

Американские исследователи отметили, что у девушек, которые видят свои недостатки, личные отношения более гармоничны.