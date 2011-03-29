На космодроме Байконур во вторник успешно завершились автономные и комплексные испытания грузового транспортного корабля "Прогресс М-10М", сообщает Роскосмос.



"Прогресс М-10М" перевезен из стенда в безэховую камеру, где пройдут проверку радиосистемы космического грузовика, обеспечивающие стыковку космического грузовика с МКС.



Корабль должен доставить расходные грузы, топливо и продукты питания общим весом в 2,5 тонны на Международную космическую станцию (МКС), запуск ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс М-10М" назначен на 27 апреля.