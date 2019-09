Ученые: Физическая травма действует на мозг человека, как и душевная боль

Физическая травма и сильнай душевная боль вызывают в головном мозге человека одинаковые реакции, пишут американские ученые в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.



Социальный психолог Этан Кросс из университета Мичигана (США) и его коллеги показали, что одни и те же области мозга человека активируются как в ответ на боль, так и в ответ на переживания, вызванные сильным чувством одиночества и отверженности.



Авторы статьи впервые показали, что физическая боль и "чувство брошенности" вызывают активность только в двух зонах мозга - во вторичной соматосенсорной и островковой коре.



Для исследования ученые отобрали 40 человек, в последние шесть месяцев переживших разрыв романтических отношений и чувствовавших себя отвергнутыми. При этом каждый участвовал сразу в двух частях эксперимента - одна была связана с чувством "социальной" боли, а вторая - с чувством боли физической.



Во время первой части эксперимента испытуемые разглядывали фотографию своего бывшего партнера и должны были думать о наиболее позитивных переживаниях, которые они испытали с этим человеком.



Во время второй части эксперимента с помощью специального нагревательного прибора, приложенного к левому предплечью участника, экспериментаторы, вызывали болевые ощущения. Подопытные ощущали иногда легкое тепло, а иногда - температуру чашки с горячим кофе.



Ученые отмечают, что полученные ими данные помогут понять, как душевные переживания могут становиться причиной телесных болезней и вести к самым разнообразным видам боли и психическим расстройствам.