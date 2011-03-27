Россия и Израиль подписали Соглашение по космосу

Россия и Израиль в воскресенье подписали Соглашение по космосу: подписи на документе поставили руководитель Федерального космического агентства России (Роскосмос) Анатолий Перминов и генеральный директор Израильского космического агентства Цви Каплан.

Соглашение позволит создать организационную и правовую основу для развития взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества в конкретных областях совместной деятельности, связанной с исследованием и использованием космического пространства и применением космических технологий в мирных целях, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.



«Сотрудничество в космической области между двумя нашими странами находится сейчас на начальной стадии. Налаживаются контакты между российскими и израильскими организациями ракетно-космической промышленности, прорабатываются новые направления сотрудничества. Вместе с тем, на сегодняшний день у наших стран уже имеется положительный опыт взаимовыгодного взаимодействия в области космоса. Достаточно сказать, что уже 5 израильских космических аппаратов были выведены на орбиту с помощью российских ракет-носителей. В России в настоящее время изготавливается телекоммуникационный космический аппарат «Амос-5» в интересах израильского заказчика»,- сказал глава Роскосмоса Анатолий Николаевич Перминов.

Стороны считают, что подписанное сегодня соглашение отвечает политическим и экономическим интересам обоих государств, поможет в полной мере реализовать потенциал России и Израиля в рамках крупномасштабных долгосрочных космических программ и проектов и придаст дополнительный импульс развитию плодотворного сотрудничества России и Израиля в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.