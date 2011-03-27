Белорусско-российскую программу по борьбе с последствиями ЧАЭС откорректируют
27 марта 2011, 15:13 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Очередную Программу Союзного государства Белоруссии и России совместной деятельности в области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, вполне может быть, придется откорректировать в связи с ситуацией,
которая складывается в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1", заявил на состоявшемся в Московской области заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
В частности, по его мнению, в концепции новой Программы необходимо учесть тот новый взгляд на радиационные аварии, который открылся миру после землетрясения и последовавших за ним взрывов на "Фукусиме".
Всё это, отметил Махдаев, должно поспособствовать исполнению новой
Программы на уровне не ниже, чем исполнена предыдущая.
Основная цель данной Программы, напомнил чиновник, заключалась в
формировании, совершенствовании согласованных элементов и механизмов
совместной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь в
области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Союзные парламентарии отметили, что в ходе реализации данной Программы
государственными заказчиками и исполнителями - Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь - проведена значительная
работа. В результате мероприятия, предусмотренные программой, выполнены
полностью. Общий объем финансирования Программы составил 1,2 млрд.
российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь и Российской
Федерации по 600 млн. российских рублей.
В процессе реализации Программы получены положительные основные
результаты:
Российские и белорусские медицинские центры оснащены оборудованием для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы. В том
числе, построено и оснащено оборудованием помещение для Российского
отделения Российско-белорусского информационного центра: введено здание
общей площадью 2 300 кв. м. Приобретено помещение и закуплено
оборудование для Белорусского отделения общей площадью 812,2 кв. м.
Выполнен комплекс практических и научно-исследовательских работ,
направленных на разработку, совершенствование и внедрение новых
технологий для углубленной диагностики и лечения. В ходе реализации
Программы высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь
получили более 13,5 тыс. человек. Объем персональных данных на граждан
для планирования мер адресной медицинской помощи к моменту завершения
Программы составил 74,7 тыс. человек.
Подготовлен и издан атлас «Современные и прогнозные аспекты последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и
Беларуси», тираж 2400 экз.
Депутаты Парламентского Собрания убедились в эффективности исполнения
некоторых мероприятий Программы, подробно ознакомились с практикой
работы Российского отделения Российско-белорусского информационного
центра, а также присутствовали на презентации Атласа, который содержит
картографические материалы современного состояния и прогноз на период до
2056 года радиоактивного загрязнения территорий субъектов Российской
Федерации и Республики Беларусь.