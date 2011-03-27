Белорусско-российскую программу по борьбе с последствиями ЧАЭС откорректируют

Очередную Программу Союзного государства Белоруссии и России совместной деятельности в области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, вполне может быть, придется откорректировать в связи с ситуацией,

которая складывается в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1", заявил на состоявшемся в Московской области заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В частности, по его мнению, в концепции новой Программы необходимо учесть тот новый взгляд на радиационные аварии, который открылся миру после землетрясения и последовавших за ним взрывов на "Фукусиме".

Всё это, отметил Махдаев, должно поспособствовать исполнению новой

Программы на уровне не ниже, чем исполнена предыдущая.

Основная цель данной Программы, напомнил чиновник, заключалась в

формировании, совершенствовании согласованных элементов и механизмов

совместной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь в

области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

Союзные парламентарии отметили, что в ходе реализации данной Программы

государственными заказчиками и исполнителями - Министерством Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь - проведена значительная

работа. В результате мероприятия, предусмотренные программой, выполнены

полностью. Общий объем финансирования Программы составил 1,2 млрд.

российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь и Российской

Федерации по 600 млн. российских рублей.

В процессе реализации Программы получены положительные основные

результаты:

Российские и белорусские медицинские центры оснащены оборудованием для

оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, подвергшимся

радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы. В том

числе, построено и оснащено оборудованием помещение для Российского

отделения Российско-белорусского информационного центра: введено здание

общей площадью 2 300 кв. м. Приобретено помещение и закуплено

оборудование для Белорусского отделения общей площадью 812,2 кв. м.

Выполнен комплекс практических и научно-исследовательских работ,

направленных на разработку, совершенствование и внедрение новых

технологий для углубленной диагностики и лечения. В ходе реализации

Программы высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь

получили более 13,5 тыс. человек. Объем персональных данных на граждан

для планирования мер адресной медицинской помощи к моменту завершения

Программы составил 74,7 тыс. человек.

Подготовлен и издан атлас «Современные и прогнозные аспекты последствий

аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и

Беларуси», тираж 2400 экз.

Депутаты Парламентского Собрания убедились в эффективности исполнения

некоторых мероприятий Программы, подробно ознакомились с практикой

работы Российского отделения Российско-белорусского информационного

центра, а также присутствовали на презентации Атласа, который содержит

картографические материалы современного состояния и прогноз на период до

2056 года радиоактивного загрязнения территорий субъектов Российской

Федерации и Республики Беларусь.