Россия и Израиль вместе будут использовать космос

Роскосмос и Израильское космическое агентство в воскресенье заключили соглашение по развитию сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства, сообщает Роскосмос.

Подписали документ руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов и генеральный директор Израильского космического агентства Цви Каплан.

"Сотрудничество в космической области между двумя нашими странами находится сейчас на начальной стадии. Налаживаются контакты между российскими и израильскими организациями ракетно-космической промышленности, прорабатываются новые направления сотрудничества", - уточняет Роскосмос.