Россия и Израиль вместе будут использовать космос
27 марта 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Роскосмос и Израильское космическое агентство в воскресенье заключили соглашение по развитию сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства, сообщает Роскосмос.
Подписали документ руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов и генеральный директор Израильского космического агентства Цви Каплан.
"Сотрудничество в космической области между двумя нашими странами находится сейчас на начальной стадии. Налаживаются контакты между российскими и израильскими организациями ракетно-космической промышленности, прорабатываются новые направления сотрудничества", - уточняет Роскосмос.