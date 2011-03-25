Сотрудники российской милиции на Байконуре переведены на усиленный режим несения службы перед предстоящим 5 апреля запуском космического корабля "Союз ТМА-21", который доставит на орбиту троих космонавтов, сообщил "Аргументам.ру" начальник управления информации ГУВД Московской области Евгений Гильдеев, в чье подчинение входит данное подразделение милиции.

21 марта на космодром "Байконур", расположенный на территории Казахстана, прибыли основной и дублирующий экипажи 27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

"Личный состав УВД МВД России комплекса "Байконур" задействован в обеспечении общественной безопасности и правопорядка при проведении предстартовых мероприятий и пуска пилотируемого корабля "Союз ТМА-21". В эти дни личный состав УВД перешел на усиленный вариант несения службы. В гостиницах для проживания космонавтов и гостей выставлены дополнительные наряды милиции, усилены наряды автопатрулей", - сказал Гильдеев.

Он отметил, что российские милиционеры обеспечивают безопасность дорожного движения при сопровождении космонавтов. Также задействованы кинологическая служба и авиационное подразделение управления.

В основной экипаж "Союз ТМА-21" входят командир корабля Александр Самокутяев (Россия), бортинженер МКС Андрей Борисенко (Россия) и американский астронавт НАСА Рональд Гаран, который также является бортовым инженером МКС.

В дублирующий экипаж вошли: командир корабля Антон Шкаплеров (Россия), бортинженер МКС Анатолий Иванишин (Россия) и американский астронавт НАСА Дэниел Бербэнк - бортинженер МКС.

Запуск "Союза ТМА-21" посвящен 50-летию первого пилотируемого полета. Корабль получил собственное имя "Гагарин".