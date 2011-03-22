На Байконуре начали тренировки экипажи пилотируемого корабля «Союз ТМА-21»

На космодроме Байконур стартовал заключительный этап подготовки основного и дублирующего экипажей пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-21», сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

Утром во вторник, в соответствии с графиком подготовки, Александр Самокутяев, Андрей Борисенко и Рональд Гаран, а также их дублеры Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и Даниел Бербэнк прибыли на площадку 254 космодрома, где в монтажно-испытательном корпусе проходит подготовку к запуску пилотируемый корабль «Союз ТМА-21».

Основные задачи космонавтов и астронавтов во время этой тренировки - перед стартом проверить эргономику рабочего места каждого члена экипажа корабля, на котором предстоит лететь, а также ознакомиться с расположением доставляемого на Международную космическую станцию оборудования. Основной и дублирующий экипажи провели занятия в корабле, как без скафандров, так и в них.

В конце тренировки космонавты и астронавты проверили комплекты аппаратуры спутниковой связи Иридиум, используемой на «Союзе».

Запуск корабля «Союз ТМА-21», намеченный на 5 апреля 2011 года в 2 часа 18 мин. по московскому времени, посвящен 50-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Корабль получил собственное имя «Гагарин».