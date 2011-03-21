Мировое научное сообщество продолжает доказывать, что ученым в Москве плохо

Исследователи научного общества Макса Планка и Амстердамского университета статистически доказали, что в Москве совсем плохо физикам и химикам. Психологам, правда, хуже на Тайване.

Лутц Борнманн в Мюнхене и Лоэт Лейдесдорф в Амстердаме составили карту успешных научных городов. Статья ученых еще не принята к публикации, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Ученые брали общее количество работ, опубликованных в том или ином городе, и смотрели количество работ, попавших в 10% самых цитируемых трудов по данной теме. Если в эти 10% попадало более 10% опубликованных в городе работ, то город на карте обозначали зеленым кругом, в противном случае круг рисовали красным. Исследователи опирались на законы статистики: в городе, где научная работа организована на должном уровне каждая десятая статья должна попадать в самые цитируемые. Это означает, что уровень качества научной работы соответствует общемировому.

Борнманна и Лейдесдорфа интересовали научные статьи по физике, химии и психологии.

Москва оказалась худшим городом по физике и химии. Примечательно, что одним из худших городов по физике оказался Киев. Однако по психологии некоторые тайваньские города показали результаты хуже Москвы.

Совсем недавно агентство Thomson Reuters установило, что российская наука находится в упадке. Тогда ученые анализировали количество российских публикаций, выходящих в иностранных рецензируемых журналах.