В Белоруссии предпринимается много усилия для развития науки и инноваций, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям республики Игорь Войтов 18 марта в Москве на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ "20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы".

В частности, по его словам, основой деятельности в данной сфере является Стратегия инновационного развития Республики Беларусь.

"Мы в течение последних четырех лет реализовали первую государственную Программу инновационного развития",- отметил, в частности, Игорь Войтов.

Цели данной Программы было две- это создание национальной инновационной системы и создание новых производств.

"Нам удалось в рамках мероприятий Программы создать 985 новых

производств, то есть две трети промышленности нашей коснулись

инновации",- также отметил белорусский чиновник.

"Мы создали тысячи новых рабочих высокотехнологичных мест, подняли

заинтересованность ученых в создании производственной корпорации и

получении дохода, создали новые инновационные продукции на сумму более

семи миллиардов долларов",- добавил он.

Безусловно, за всем выше сказанным стоит огромный пласт работы, которая

производилась и в плане освоения, создания новой продукции.

В качестве положительного примера Игорь Войтов отметил, что белорусским

ученым благодаря реализации выше упомянутого документа удалось на основе

отечественных научных разработок в том числе разработок стран- ученых

СНГ создать и высокопроизводительные зерноуборочные комбайны, создать

новое поколение производств различных труб, техники, производство

высокотехнологичных тракторов для высокоточного космического земледелия,

в том числе первый в мире электротрактор; создать новое поколение

городских автобусов, наладить выпуск автопоездов по стандартам Евро-4, 5

и 6, создать новые дистанционно управляемые большегрузные автомобили до

500 тонн, наладить производство новых энергетических установок.

Значительные сдвиги мы сделали в нефтехимической, химической отраслях,

где увеличилась переработка нефти до 70%.

Были созданы свои технологии производства биодизельного топлива,

которое в насятощее время экспортируется.

Кроме того, не так давно была одобрена новая программа развития выше

упомянутой сферы

"Основные цели нашей новой программы- это конкурентоспособность,

энергоэффективность, экологическая безопасность",- отметил Игорь Войтов

(именно этих производственных целей белорусские ученые надеются достичь

благодаря реализации чуть выше упомянутого документа- ред.)