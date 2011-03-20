В Белоруссии предпринимается много усилия для развития науки и инноваций
20 марта 2011, 18:36 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В Белоруссии предпринимается много усилия для развития науки и инноваций, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям республики Игорь Войтов 18 марта в Москве на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ "20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы".
В частности, по его словам, основой деятельности в данной сфере является Стратегия инновационного развития Республики Беларусь.
"Мы в течение последних четырех лет реализовали первую государственную Программу инновационного развития",- отметил, в частности, Игорь Войтов.
Цели данной Программы было две- это создание национальной инновационной системы и создание новых производств.
"Нам удалось в рамках мероприятий Программы создать 985 новых
производств, то есть две трети промышленности нашей коснулись
инновации",- также отметил белорусский чиновник.
"Мы создали тысячи новых рабочих высокотехнологичных мест, подняли
заинтересованность ученых в создании производственной корпорации и
получении дохода, создали новые инновационные продукции на сумму более
семи миллиардов долларов",- добавил он.
Безусловно, за всем выше сказанным стоит огромный пласт работы, которая
производилась и в плане освоения, создания новой продукции.
В качестве положительного примера Игорь Войтов отметил, что белорусским
ученым благодаря реализации выше упомянутого документа удалось на основе
отечественных научных разработок в том числе разработок стран- ученых
СНГ создать и высокопроизводительные зерноуборочные комбайны, создать
новое поколение производств различных труб, техники, производство
высокотехнологичных тракторов для высокоточного космического земледелия,
в том числе первый в мире электротрактор; создать новое поколение
городских автобусов, наладить выпуск автопоездов по стандартам Евро-4, 5
и 6, создать новые дистанционно управляемые большегрузные автомобили до
500 тонн, наладить производство новых энергетических установок.
Значительные сдвиги мы сделали в нефтехимической, химической отраслях,
где увеличилась переработка нефти до 70%.
Были созданы свои технологии производства биодизельного топлива,
которое в насятощее время экспортируется.
Кроме того, не так давно была одобрена новая программа развития выше
упомянутой сферы
"Основные цели нашей новой программы- это конкурентоспособность,
энергоэффективность, экологическая безопасность",- отметил Игорь Войтов
(именно этих производственных целей белорусские ученые надеются достичь
благодаря реализации чуть выше упомянутого документа- ред.)