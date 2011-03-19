Ученые сообщают, что термина "суперлуние" в научных кругах не существует. "Суперлунием" перигей - точку максимального приближения к Земле лунной орбиты назвали в народе.

Напомним, Луна 19 марта сутки приблизилась на рекордное расстояние к Земле. Ученые опровергли некоторые сообщения, согласно которым день "суперлуния" может вызвать различные природные катаклизмы.

Такие заявления некоторых деятелей от науки они считают "чушью". Заведующий кафедры физики Земли СПбГУ Владимир Троян сказал, что ожидать катаклизмов 19 марта не стоит, сообщает ИА Росбалт. На сближение с Землей Луна идет раз в 20 лет. Спутник продлевает сутки на одну миллисекунду.

По словам физика, Луна ближе, но все-таки эти расстояния не велики. "В Петербурге Нева на месте, вода на месте, ничто не выходит из берегов, никаких катастроф. Какие-то метеоусловия могут изменится. Это не носит катастрофического характера", пояснил ученый.