Ученые создадут противозачатные препараты нового поколения - без гормонов

Американские ученые создадут противозачатные препараты нового поколения - негорманальные.



Исследователи Калифорнийского Университета сделали открытие, благодаря которому в ближайшем будущем повятся негормональные таблетки. В ходе исследования с мышами использовались человеческие сперматозоиды, чтобы выяснить, как сперматозоиды обнаруживают яйцеклетку, готовую к оплодотворению.

Ученые определи, что когда сперматозоид подвергается воздействию особого гормона, он стимулирует его к активному перемещению. Готовая к оплодотворению яйцеклетка "передает" сперматозоидам специальный сигнал - химическое соединение, которому дали название CatSper.

Открытие американских ученых поможет разработать негормональный контрацептив, который будет "отключать" сигнал CatSper, поступающий от яйцеклетки к сперматозоидам.