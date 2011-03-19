"Большую луну" можно будет наблюдать только в Сибири

Над территорией России ясное небо ожидается сегодня только в западной Сибири, поэтому только ее жители смогут наблюдать "суперлуние" - самую большую Луну за последние 20 лет.



В ночь на воскресенье Луна приблизится к Земле на расстояние 356,6 тысячи километров. Обычно она не приближается более чем на 356,41 тысячи километров.



"Ясное небо ожидается в западной Сибири, в Омской и на юге Тюменской области, в Новосибирской области, на Алтае", - сказала РИА "Новости" дежурный Росгидромета.



По ее словам, переменная облачность субботним вечером ожидается в Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на Урале. В центре России, в том числе в московском регионе, на Северо-Западе и на Юге - облачно с прояснениями.



На Камчатке и на Чукотке - совсем без просветов, в Якутии - переменная облачность, в Хабаровском крае - много облаков, в Приморье - переменная облачность.